Concorso Nue Regione Lazio | 40 operatori del 112 | domande in scadenza

(Di martedì 27 settembre 2022) Ultimi giorni per inviare le proprie candidature alNue, per l’assunzione di 40 assistenti in area tecnica per il Servizio NUE 112. Il termine ultimo per presentare ledi partecipazione alla selezione pubblica è fissato al giorno 30 settembre 2022; nei prossimi paragrafi trovi tutte le istruzioni utili per iscriversi correttamente. Nella Gazzetta Ufficiale del 16 agosto 2022 sono stati pubblicati tre bandi di cui uno relativo alNue, finalizzato all’ammissione al corso-selettivo di formazione per il reclutamento di 40 assistenti in area tecnica, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per il Servizio NUE 112. Tra le varie mansioni da svolgere per il Servizio NUE, le figure ...