Con 1 kg di patate accontenti tutti: la ricetta della nonna che stupisce (Di martedì 27 settembre 2022) Se servire un secondo piatto sfizioso è diventato un problema qui troverai la soluzione più gustosa da portare a tavola. Le crocchettone ripiene sono delle crocchette fatte con un impasto a base di patate e farcite con un ripieno di carne da leccarsi i baffi. Saporite e sfiziose queste crocchette piaceranno a tutta la famiglia e tutti ti chiederanno a gran voce il bis. Facili e veloci da preparare saranno un'alternativa perfetta ai soliti secondi a base di carne. Crocchette ripiene: ingredienti. Realizziamo l'impasto con: 2 oppure 3 cucchiai abbondanti di farina 1 kg di patate Pepe quanto basta Sale quanto basta 1 uovo Gli ingredienti da usare per la farcitura sono: 40 ml di olio vegetale 1 carota Paprika quanto basta Sale quanto basta 1 cipolla 20 gr di aneto 300 gr di funghi champignon Pepe quanto basta 350 gr di carne ...

