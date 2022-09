Anno di prova e formazione docenti neoassunti: rilevazioni dati di coloro che non l’hanno superato. Nota Usr Liguria (Di martedì 27 settembre 2022) L'Ufficio scolastico regionale per la Liguria fornisce indicazioni sulle modalità di rilevazione per i docenti neoassunti nell’a. s. 2021/2022 e che abbiano ottenuto un giudizio sfavorevole sul periodo di formazione e prova e i docenti neoassunti (con varie procedure) in anni scolastici fino al 2021/2022 e che abbiano ottenuto – a vario titolo – il differimento dell’Anno di prova e formazione. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 27 settembre 2022) L'Ufficio scolastico regionale per lafornisce indicazioni sulle modalità di rilevazione per inell’a. s. 2021/2022 e che abbiano ottenuto un giudizio sfavorevole sul periodo die i(con varie procedure) in anni scolastici fino al 2021/2022 e che abbiano ottenuto – a vario titolo – il differimento dell’di. L'articolo .

orizzontescuola : Anno di prova e formazione docenti neoassunti: rilevazioni dati di coloro che non l’hanno superato. Nota Usr Liguria - follettin89 : RT @AmbAlonBar: Con l'avvicinarsi di #RoshHashanah, il Capodanno ebraico, ho deciso di mettermi già alla prova con l'italiano, per augurare… - MotorHero_ : Jake Dixon è l'unico pilota della Moto2 ad essere salito sul podio nelle 3 gare consecutive di Olanda, Gran Bretagn… - 4everpupi : @impusino Io è dallo scorso anno che dico che abbiamo gli uomini per giocare a 4 dietro. Se Inzaghi prova questa co… - orvietonews : Prima prova regionale assoluta di spada, qualificati Tognarini, Lo Conte e Radicchio: La stagione schermistica umbr… -