Traffico Roma del 26-09-2022 ore 15:30 (Di lunedì 26 settembre 2022) Luceverde Roma Buon pomeriggio Ora Traffico regolare sul grande raccordo anulare rallentamenti a tratti sul tratto Urbano della A24 Roma L’Aquila tra Portonaccio e la tangenziale est è ancora Fiorentini Togliatti in uscita da Roma lavori permangono sulla via Pontina con i collegamenti tra Castel Romano e via di Decima in direzione di Roma e tra Spinaceto e Castel di Decima verso Pomezia la situazione della viabilità complessa questa mattina per l’allerta gialla diramata dalla Protezione Civile da questa mattina e per le successive 12 18 ore a Roma infatti ci sono stati acquazzoni comunque molti a miglioramento nel pomeriggio segnaliamo chiusa su disposizione dei Vigili del Fuoco via di Grottarossa 3 via di Quarto Peperino via Flaminia In entrambe le direzioni un ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 26 settembre 2022) LuceverdeBuon pomeriggio Oraregolare sul grande raccordo anulare rallentamenti a tratti sul tratto Urbano della A24L’Aquila tra Portonaccio e la tangenziale est è ancora Fiorentini Togliatti in uscita dalavori permangono sulla via Pontina con i collegamenti tra Castelno e via di Decima in direzione die tra Spinaceto e Castel di Decima verso Pomezia la situazione della viabilità complessa questa mattina per l’allerta gialla diramata dalla Protezione Civile da questa mattina e per le successive 12 18 ore ainfatti ci sono stati acquazzoni comunque molti a miglioramento nel pomeriggio segnaliamo chiusa su disposizione dei Vigili del Fuoco via di Grottarossa 3 via di Quarto Peperino via Flaminia In entrambe le direzioni un ...

