Telegram ha un grosso problema di doxing (Di lunedì 26 settembre 2022) La struttura del servizio lo rende il posto perfetto per diffondere i dati personali di attivisti e avversari politici, come dimostrano casi eclatanti in Myanmar, Iraq e Ucraina Leggi su wired (Di lunedì 26 settembre 2022) La struttura del servizio lo rende il posto perfetto per diffondere i dati personali di attivisti e avversari politici, come dimostrano casi eclatanti in Myanmar, Iraq e Ucraina

rosikone : @1intollerante @sofastrafilo guarda, lo farei solo per amor di provare a farlo, forse anche per partecipare in qual… - alesi_enrico : Grosso modo, siamo sui livelli del 2018, il che è già una sorpresa, soprattutto se si considera che nel 2018 ci fur… - AGiubilei : RT @lisa5834: Voglio un cazzo grosso che sia lì per farmi venire scrimi por telegram @lisa5834 - lisa5834 : Voglio un cazzo grosso che sia lì per farmi venire scrimi por telegram @lisa5834 -