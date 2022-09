Su 4R di ottobre - Città proibita | come sopravvivere alle restrizioni

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 26 settembre 2022) Cambiare per non morire: è una necessità impellente, nel momento in cui le, a partire da Milano, vietano sempre più l'utilizzo delle auto datate. Ma cambiare non significa necessariamente sostituire la propria vettura, ormai obsoleta: esistono anche soluzioni per aggiornarla, che Quattroruote ha esplorato nel numero die nel dossier acquistabile nella sezione QPremium. La prima, quella del retrofit elettrico, è ancora un po' pioneristica, ma per metterla alla prova siamo andati a Livorno e a Lucca dove l'azienda sonoelettrica.it sta omologando diverse vetture sottoposte al trapianto di cuore. Si tratta, in particolare, di una Fiat Panda del 2008, nata bipower a metano e ora dotata di un motore elettrico da 18 kW, della quale raccontiamo passo dopo passo la trasformazione, e di una Smart Coupé del 2002, dotata di un propulsore da 15 kW, ...