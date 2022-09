Spari in una scuola in Russia: 13 morti, tra loro 7 bambini, e 20 feriti (Di lunedì 26 settembre 2022) La strage a Izhevsk, capitale della Repubblica dell’Udmurtia. L’aggressore, che si è ucciso, indossava una maglietta con simboli nazisti Leggi su ilsecoloxix (Di lunedì 26 settembre 2022) La strage a Izhevsk, capitale della Repubblica dell’Udmurtia. L’aggressore, che si è ucciso, indossava una maglietta con simboli nazisti

Agenzia_Ansa : Sono nove le vittime, tra cui cinque bambini, della sparatoria nella scuola di Izhevsk, nella Russia centrale. Ucci… - Halexyt : RT @rolfetta: #Russia #Izhevsk 13 persone sono morte in una scuola, tra cui sette bambini. Secondo testimoni oculari, l'assassino non è sta… - PaganiStella : RT @rolfetta: #Russia #Izhevsk 13 persone sono morte in una scuola, tra cui sette bambini. Secondo testimoni oculari, l'assassino non è sta… - telodogratis : Spari in una scuola in Russia, 7 bambini tra i 9 morti, 21 persone ferite - Bianca34874951 : RT @LaRagione_eu: +++FLASH+++ #Russia: spari in una scuola, il bilancio è di 6 morti, tra cui dei bambini e 20 feriti. L'aggressore, scrive… -