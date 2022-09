Sassoli de Bianchi | La creator economy | un’opportunità da anni

Leggi su tvzoom

(Di lunedì 26 settembre 2022) Per la marca torna centrale l’ecosistema dei contenuti Sole 24 Ore Marketing 24, di G. Coll, pag. 17 In un contesto di alta inflazione e di incertezza economica non sarà facile difendere i margini dei prodotti, ma l’investimento sui brand è una delle poche leve per cogliere ogni elemento di ripresa del contesto. Oggi i consumatori stanno attribuendo alle aziende un ruolo ben più ampio del passato, vogliono diventare protagonisti della costruzione della marca e ne valutano con attenzione l’impatto, quello che viene definito brand purpose». Così Lorenzode, Presidente Upa, racconta l’evoluzione di un mercato che fa i conti con una contemporaneità che bussa alla porta di coloro che disegnano le nuove strategie di marketing. Come stanno evolvendo le marche? Investono quote di budget sempre più significative per comunicare purpose e brand ...