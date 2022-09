Roma, dal Chelsea possibile rinforzo in difesa (Di lunedì 26 settembre 2022) La Roma ha messo gli occhi su Trevoh Chalobah, difensore centrale del Chelsea che sta trovando pochissimo spazio. Secondo il Daily Mirror, i... Leggi su calciomercato (Di lunedì 26 settembre 2022) Laha messo gli occhi su Trevoh Chalobah, difensore centrale delche sta trovando pochissimo spazio. Secondo il Daily Mirror, i...

CarloCalenda : Bonino si è prestata ad essere strumentalizzata dal PD sapendo in anticipo che mi sarei candidato a Roma. Chi è cau… - il_cappellini : L'ultima mazzata sul Pd arriva dal collegio di Roma: Bonino (33) batte Calenda (12) ma a metà delle sezioni è dietr… - OptaPaolo : 4 - Per la prima volta dal 13 febbraio 1955, #Inter, #Juventus, #Roma e #Milan hanno perso una partita di #SerieA n… - zazoomblog : Roma dal Chelsea possibile rinforzo in difesa - #Chelsea #possibile #rinforzo #difesa - manubell74 : RT @CarloCalenda: Bonino si è prestata ad essere strumentalizzata dal PD sapendo in anticipo che mi sarei candidato a Roma. Chi è causa del… -