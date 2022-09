Mazzocchi | magnifico esordire

Leggi su cronachesalerno

(Di lunedì 26 settembre 2022) “E’ stato, ho sperato fino all’ultimo di poter entrare. Avevo una voglia incredibile die sono contento della vittoria. Quando si viene dal nulla, viene d’istinto piangere. Loro stanno festeggiando e non vedo l’ora di raggiungerli a casa. Ho fatto fatica ad intraprendere la strada del calcio, sono felice”. Così Pasqualedopo la vittoria dell’Italia per 2-0 sull’Ungheria. “L’ambizione deve essere sempre alta e questo non è un punto d’arrivo. Questa maglia te la devi sempre meritare, la farò vedere ai miei figli in futuro. Ora torno a Salerno e penso al campionato”. Consiglia