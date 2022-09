La moneta da 50 centesimi che vale una fortuna. Cerca bene (Di lunedì 26 settembre 2022) Si tratta di uno spicciolo che, di primo acchito, potrebbe passare inosservato. Invece, ha una grossa potenzialità. In questo periodo, come sappiamo, c’è la possibilità di pagare anche delle piccole… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di lunedì 26 settembre 2022) Si tratta di uno spicciolo che, di primo acchito, potrebbe passare inosservato. Invece, ha una grossa potenzialità. In questo periodo, come sappiamo, c’è la possibilità di pagare anche delle piccole… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

giocarmon : VENDO RARA MONETA DA 10 CENTESIMI RE VITTORIO EMANUELE III DEL 1930 APE - giocarmon : VENDO RARA MONETA DA 10 CENTESIMI RE VITTORIO EMANUELE III DEL 1926 APE - giocarmon : ITALIANO: VENDO RARA MONETA DA 10 CENTESIMI 1942 REGNO ITALIA - RE VITTORIO EMANUELE III E GRANO ENGLISH: FOR SAL… - giocarmon : ITALIANO: VENDO RARA MONETA DA 5 CENTESIMI RE VITTORIO EMANUELE III DEL 1927 SPIGA ENGLISH: FOR SALE 1927 SPIGA KI… - ANTEO17 : RT @rumarno2: @petergomezblog @fattoquotidiano Sono falsi come una moneta da 15 centesimi di euro! Non condannano apertamente certi comport… -