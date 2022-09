Il taglio delle tasse ai ricchi del Regno Unito spaventa i mercati: crolla la sterlina (Di lunedì 26 settembre 2022) Tracollo storico della sterlina sul dollaro con la valuta britannica che ha perso oltre il 4% arrivando al record di 1,0327 su quella statunitense. Una diminuzione che si aggiunge al calo del 3,6% di venerdì scorso, quando il nuovo... Leggi su today (Di lunedì 26 settembre 2022) Tracollo storico dellasul dollaro con la valuta britannica che ha perso oltre il 4% arrivando al record di 1,0327 su quella statunitense. Una diminuzione che si aggiunge al calo del 3,6% di venerdì scorso, quando il nuovo...

ilpost : La sterlina sta perdendo tantissimo valore a causa di un ambizioso piano di taglio delle tasse - tg2rai : #Politico, la leader di @FratellidItalia al Tg2: 'Bisogna battersi per tetto al prezzo del gas e fare subito il di… - pdnetwork : Faremo un taglio shock delle tasse sul lavoro. Buste paga nette più alte per affrontare il #carovita. Come? ?16 mld… - SimoLombardo : Bene, ora mantenete le promesse elettorali, prima di tutte il taglio delle tasse (uguale taglio per scuole e sanità… - diodemonio1 : @sokn44 @GinaTaglieri @Zeirus @sebmes Se ti interessano le categorie protette, battiti perché l'aumento della pensi… -