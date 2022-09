"Il portafortuna del Sud": Premio Dea Ebe & Premio Lino Banfi "la maschera Banfi" 2022 - I Love Canosa - il portale di Canosa di Puglia (Di lunedì 26 settembre 2022) Ringraziamo l'Oer Canosa, fotografi, tutti gli uffici stampa, web e tv, Love Fm, il Gruppo Norba, Canosalive, Canosa news 24, la Gazzetta del mezzogiorno, la giornalista del tgnorba Giovanna De ... Leggi su ilovecanosa (Di lunedì 26 settembre 2022) Ringraziamo l'Oer, fotografi, tutti gli uffici stampa, web e tv,Fm, il Gruppo Norba,live,news 24, la Gazzetta del mezzogiorno, la giornalista del tgnorba Giovanna De ...

DRIV3RSLICENCE : @backtoroby poi la mia bisnonna prima di andare a votare si è messa la sua vecchia tessera del partito comunista in… - Valluch1 : RT @UnluckilyItsMe: spammo il musino del mio howl x pulire la tl/ come portafortuna nella speranza capiti qualcosa di buono una volta ogni… - UnluckilyItsMe : spammo il musino del mio howl x pulire la tl/ come portafortuna nella speranza capiti qualcosa di buono una volta o… - gioiasarda : SUPER PROMO WEEKEND!!! ?????? Per tutti i ciondoli della nostra collezione, sconto del 15% usando il codice: ciondo… - LoriGubbio : @Davide__82 @BiagioAntonacci Impossibile dimenticare questa canzone che é pura Energia???? portafortuna del nostro B… -