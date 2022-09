Il maltempo non molla l’Italia: in settimana nubifragi, più freddo e neve (Di lunedì 26 settembre 2022) (Adnkronos) – L’autunno è partito con la voce grossa con piogge diffuse anche sotto forma di nubifragi che hanno e stanno interessando in questi giorni molte regioni d’Italia. Si contano già allagamenti e danni, soprattutto sulle regioni tirreniche come in Toscana, Lazio e Campania, ma le piogge colpiscono anche il Molise, la Puglia e a tratti pure il Nord e le Isole maggiori. Ci sarà qualche tregua dalle piogge? Per Antonio Sanò, direttore e fondatore de iLMeteo.it , “purtroppo no, nei prossimi sette giorni l’Italia sarà raggiunta da almeno tre perturbazioni la prima delle quali è in atto in queste ore.” Quali saranno le regioni maggiormente interessate dalle piogge? “Attualmente un vortice ciclonico di origine artica dal Mare del Nord sta scendendo verso l’Europa centrale fino a sfiorare il Mediterraneo. Il suo avvicinamento al nostro mare sta ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 26 settembre 2022) (Adnkronos) – L’autunno è partito con la voce grossa con piogge diffuse anche sotto forma diche hanno e stanno interessando in questi giorni molte regioni d’Italia. Si contano già allagamenti e danni, soprattutto sulle regioni tirreniche come in Toscana, Lazio e Campania, ma le piogge colpiscono anche il Molise, la Puglia e a tratti pure il Nord e le Isole maggiori. Ci sarà qualche tregua dalle piogge? Per Antonio Sanò, direttore e fondatore de iLMeteo.it , “purtroppo no, nei prossimi sette giornisarà raggiunta da almeno tre perturbazioni la prima delle quali è in atto in queste ore.” Quali saranno le regioni maggiormente interessate dalle piogge? “Attualmente un vortice ciclonico di origine artica dal Mare del Nord sta scendendo verso l’Europa centrale fino a sfiorare il Mediterraneo. Il suo avvicinamento al nostro mare sta ...

Agenzia_Ansa : Il padre di Mattia: presenteremo un esposto in Procura. 'Non si può morire per pioggia'. Il bimbo, di 8 anni, è sta… - TgLa7 : ??MALTEMPO?? Una tromba marina si è abbattuta su una spiaggia a Tortora, nel cosentino, devastando un lido e distrugg… - fattoquotidiano : Maltempo e disaffezione. Non ha votato 1 su 3: maggioranza alla destra, Letta crolla, Conte tiene - IVALDO1962 : RT @radionowher: Si sta facendo passare in sordina che in alcuni regioni l'affluenza è andata sotto il 40% non per volere delle persone ma… - drubald : RT @discoradioIT: #maltempo: allerta rossa in #Basilicata. In #Sicilia, a #Erice, il sindaco invita a non uscire di casa -