Icardi senza filtri su Instagram: pubblica le chat con Wanda Nara (ma poi ci ripensa) (Di lunedì 26 settembre 2022) Tra le chiacchieratissime coppie “scoppiate” dell’estate c’è anche quella formata da Wanda Nara e Mauro Icardi: negli ultimi mesi il rapporto tra i due è stato segnato da tanti alti e bassi, tanto che si è pensato più volte a una rottura. Alla fine la coppia ha deciso di annunciare la separazione, ma il circo mediatico non si è certo interrotto. Ad alimentare il gossip c’è proprio il calciatore, che su Instagram ha deciso di pubblicare delle chat con l’ex moglie, salvo poi ripensarci. Mauro Icardi senza filtri, le chat con Wanda Nara diventano pubbliche Il rapporto tra Wanda Nara e Mauro Icardi è sempre stato ... Leggi su dilei (Di lunedì 26 settembre 2022) Tra le chiacchieratissime coppie “scoppiate” dell’estate c’è anche quella formata dae Mauro: negli ultimi mesi il rapporto tra i due è stato segnato da tanti alti e bassi, tanto che si è pensato più volte a una rottura. Alla fine la coppia ha deciso di annunciare la separazione, ma il circo mediatico non si è certo interrotto. Ad alimentare il gossip c’è proprio il calciatore, che suha deciso dire dellecon l’ex moglie, salvo poirci. Mauro, lecondiventano pubbliche Il rapporto trae Mauroè sempre stato ...

