I giornali stranieri usano la parola «post-fascista» e fanno confronti con Mussolini (Di lunedì 26 settembre 2022) Mentre in Italia è tutto un attribuire l'appellativo di centro-destra alla coalizione che ha vinto le elezioni del 25 settembre (forse per la tendenza di esorcizzare e normalizzare alcune posizioni del primo partito, Fratelli d'Italia, proprio di fronte alla stampa internazionale), all'estero hanno delle idee molto precise sulla connotazione del nuovo governo che si appresta a guidare il Paese nei prossimi tempi. Anche le emittenti anglosassoni abbandonano il tradizionale carattere di obiettività per dare delle definizioni molto più schierate relativamente al successo di Giorgia Meloni: la CNN ha parlato del partito di destra più estrema «sin dai tempi di Mussolini», mentre il NY Times non ha risparmiato l'aggettivo post-fascista per parlare di Fratelli d'Italia.

