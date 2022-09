Fuoristrada - Dal 30 settembre la fiera dell'off-road in Versilia (Di lunedì 26 settembre 2022) Dal 30 settembre al 2 ottobre 2022 i veicoli per il Fuoristrada saranno i protagonisti di un evento internazionale a loro interamente dedicato. Si tratta della "fiera Internazionale Fuoristrada" organizzata nel cuore della Versilia, tra Viareggio e Massarosa, dalla Federazione Italiana Fuoristrada: gli appassionati potranno non solo di ammirare mezzi, accessori o tutte le offerte legate al mondo fuoristradistico, ma anche partecipare a tour adatti a ogni esigenza o gusto. I percorsi. Uno dei tragitti previsti è dedicato alla scoperta della Cave del Corchia, nel Parco regionale delle Alpi Apuane: riservato a tutti i veicoli Fuoristrada dotati di 4 ruote motrici e ridotte, il percorso prevede quasi ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 26 settembre 2022) Dal 30al 2 ottobre 2022 i veicoli per ilsaranno i protagonisti di un evento internazionale a loro interamente dedicato. Si trattaa "Internazionale" organizzata nel cuore, tra Viareggio e Massarosa, dalla Federazione Italiana: gli appassionati potranno non solo di ammirare mezzi, accessori o tutte le offerte legate al mondo fuoristradistico, ma anche partecipare a tour adatti a ogni esigenza o gusto. I percorsi. Uno dei tragitti previsti è dedicato alla scopertaa Cave del Corchia, nel Parco regionalee Alpi Apuane: riservato a tutti i veicolidotati di 4 ruote motrici e ridotte, il percorso prevede quasi ...

