Francesca Pascale, che figuraccia: cosa scriveva 2 mesi fa (Meloni se la ride (Di lunedì 26 settembre 2022) Forse sta facendo le valige ma Francesca Pascale al momento è ancora qui. "Se dovessero vincere: sogni, speranze e bagagli pronti", aveva scritto due mesi fa con tanto di hashtag #maiconisovranisti. Ma oggi anziché lasciare l'Italia, come promesso, ha pubblicato sul suo profilo Instagram, nelle stories, alcune foto con commenti contro il centrodestra. Dopo essere stata per anni la compagna di Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, la Pascale ha attaccato Matteo Salvini e Simone Pillon sui social. In una immagine infatti la ex fidanzata del Cav ha mostrato il leader della Lega con il rosario in mano e sotto la scritta "The end". In un'altra ha messo una foto di Pillon e la scritta "Bye bye", addio, evidentemente perché non è stato rieletto. Poi ha pubblicato la notizia della elezione di Ilaria Cucchi a Firenze e ...

