Fondo Caiazzo e l’antenna radio della discordia

(Di lunedì 26 settembre 2022) di Anna Villani È polemica per l’installazione di un’antennanelad Angri. Da giorni, critiche e foto circolano sui social locali aizzando animi e sollevando malcontento specie in chi abita in zona, così il sindaco Cosimo Ferraioli è intervenuto per chiarire le cose: “il comune non può impedire l’installazione di antenne di telefonia mobile. È il Ministero dello Sviluppo Economico, attraverso procedura a evidenza pubblica per l’assegnazione dei diritti di uso delle frequenze per il 5G, che decide. Quindi atteso che i governi stabiliscono chi può o non può e secondo quali criteri, installare impianti, i sindaci non possono negare dette installazioni, per il semplice motivo che non hanno voce in capitolo. Sono gli uffici che a richiesta devono, in applicazione alle leggi dello Stato, autorizzare. Aggiungo, inoltre, ...