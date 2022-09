Evenepoel cambia | debutta in maglia iridata in Belgio il 4 ottobre e poi si sposa

(Di lunedì 26 settembre 2022) Cambio di programma per Remco, che domenica dopo la vittoria al campionato del mondo aveva annunciato che non avrebbe più corso quest'anno. Il 22enne belga della Quick - Step sarà al via ...

Cambio di programma per Remco, che domenica dopo la vittoria al campionato del mondo aveva annunciato che non avrebbe più corso quest'anno. Il 22enne belga della Quick - Step sarà al via della Binche - Chimay - Binche,