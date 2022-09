Elezioni | Salvini carico a molla Sulla Meloni | Brava | lavoreremo insieme

repubblica : Elezioni, a Milano occupato il liceo classico Manzoni (dove ha studiato Salvini): gli studenti protestano per la vi… - petergomezblog : Elezioni, diretta – Alle 12 affluenza al 19,21%. Il fuorionda di Berlusconi: “Salvini è un amico, ma non ha mai lav… - NicolaPorro : ?? ULTIM’ORA: clamorosi numeri del centrodestra. Leggete quanti seggi ottengono Meloni, Salvini e Berlusconi - lunaberbera : RT @davalessi_ct: Elezioni, a Milano gli studenti occupano il liceo classico Manzoni (dove ha studiato Salvini): “Con la vittoria del centr… - cstlidilenzuola : RT @repubblica: Elezioni, a Milano occupato il liceo classico Manzoni (dove ha studiato Salvini): gli studenti protestano per la vittoria d… -

"Il dato della Lega non mi soddisfa, non è quello per cui ho lavorato. ma con il 9% siamo in un governo di centrodestra in cui saremo protagonisti". Così il leader della Lega Matteoin conferenza stampa a Milano. "Entro la fine dell'anno - ha aggiunto - faremo i congressi in tutte le 1400 sedi. Poi faremo l'anno prossimo i congressi provinciali e regionali". . 26 ...: 'Il risultato della Lega non mi soddisfa' Matteonon si dimette da segretario della Lega, come qualche osservatore aveva ipotizzato dopo il pessimo risultato elettorale (...Matteo Salvini, leader della Lega, in conferenza stampa si esprime così dopo i risultati delle elezioni politiche 2022: trionfo di Fratelli d’Italia e del centrodestra, con la Lega sotto il 10%. “Se ...Il centrodestra vince le elezioni ma solo perché trainato dall’exploit di Fratelli d’Italia e Giorgia Meloni. La Lega di Matteo Salvini dimezza addirittura i suoi voti: non supera il 9%, e il 17% del ...