Elezioni politiche 2022 | dai primi dati alcune conferme e molti colpi di scena 63 | 81% i votanti

ilpost : L’affluenza alle elezioni politiche è stata intorno al 64 per cento, la più bassa della storia repubblicana - davidallegranti : Il risultato più pittoresco di queste elezioni politiche potrebbe essere il M5s che dimezza i voti rispetto al 2018… - meb : ??Domenica 25 settembre si vota per le elezioni politiche. ??Ecco come fare se vuoi votare il Terzo Polo… - CastigamattU : RT @romolo_medicis: Cerchiamo di essere realisti…a prescindere dall’esito delle elezioni politiche di settembre l’unica possibilità di salv… - Simo_Florence : Ci siete riusciti. Dopo decenni, siete riusciti a far cadere la #Toscana. Era un'impresa titanica. Ce l'avete fatta… -

Tra le prime certezze di questa tornata elettorale politica del 2022 è il calo di quasi dieci punti: hanno votato il 63,81% degli aventi diritto. L'altra notizia sicura è la netta vittoria del ...Come si può leggere l'esito della grande disfida elettorale, presentata da alcuni come analoga a quella famosa del 1948, se dobbiamo farlo a caldo, avendo in mano i dati degli exit poll, strumenti in ...Primi dati anche per la Puglia. Le elezioni politiche vedono Fratelli d'Italia in testa già dagli exit poll, con la coalizione di centrodestra che dovrebbe avere la maggioranza ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...