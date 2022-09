Elezioni, “diritto di voto violato” a studenti Erasmus: “Niente plico, né duplicato, né risposta” (Di lunedì 26 settembre 2022) (Adnkronos) – La scarsa partecipazione dei giovani al voto non sempre è dovuta al loro disinteresse. Sono numerosi gli studenti universitari per la prima volta chiamati alle urne per le Elezioni nazionali che avrebbero voluto ma non hanno potuto votare perché all’estero, pur avendo espletato tutte le formalità richieste e necessarie per farlo nei tempi stabiliti dalla legge. A denunciarlo all’Adnkronos la studentessa di un Ateneo statale della Capitale, impegnata da lunedì scorso all’università di Birmingham, nel Regno Unito, per l’Erasmus, che denuncia: “Non ho ricevuto né il plico che ho richiesto ad agosto, né il duplicato che ho domandato successivamente per poter votare. Ho sollecitato l’invio più volte ma nessuno ha mai risposto alle mie e mail. So che nessuno studente italiano ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 26 settembre 2022) (Adnkronos) – La scarsa partecipazione dei giovani alnon sempre è dovuta al loro disinteresse. Sono numerosi gliuniversitari per la prima volta chiamati alle urne per lenazionali che avrebbero voluto ma non hanno potuto votare perché all’estero, pur avendo espletato tutte le formalità richieste e necessarie per farlo nei tempi stabiliti dalla legge. A denunciarlo all’Adnkronos la studentessa di un Ateneo statale della Capitale, impegnata da lunedì scorso all’università di Birmingham, nel Regno Unito, per l’, che denuncia: “Non ho ricevuto né ilche ho richiesto ad agosto, né ilche ho domandato successivamente per poter votare. Ho sollecitato l’invio più volte ma nessuno ha mai risposto alle mie e mail. So che nessuno studente italiano ...

Agenzia_Ansa : FLASH | Alle elezioni per il rinnovo della Camera alle 19 ha votato il 50,01% degli aventi diritto, quando i dati s… - TizianaFerrario : Si torna a casa per votare.È un dovere non solo un diritto.Non è stata una bella campagna,non era necessario chiude… - Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | Alle elezioni per il rinnovo della Camera alle 23 ha votato il 64,67% degli aventi diritto. Nella… - stpo1980 : @AleBisquiz @Alex_Cavasinni @FusatoRiccardo @GiorgiaMeloni liberi se non ci fossero state libere elezioni ma un col… - italiaserait : Elezioni, “diritto di voto violato” a studenti Erasmus: “Niente plico, né duplicato, né risposta” -