Elezioni 2022, exploit Fratelli d'Italia. Meloni: "Abbiamo scritto storia" (Di lunedì 26 settembre 2022) (Adnkronos) – "Dagli italiani in queste Elezioni politiche è arrivata una indicazione chiara". Così la leader di Fdi Giorgia Meloni commentando, all'Hotel Parco dei Principi, i risultati delle Elezioni politiche 2022. "Oggi Abbiamo scritto la storia" ha scritto su Facebook. In base ai dati del Viminale, quando sono state scrutinate 57.070 sezioni su 60.399, al Senato la coalizione di centrodestra è in testa con il 44,48%, con Fratelli d'Italia al 26,33%, mentre quella del centrosinistra è al 26,19%. Il Movimento 5 Stelle è al 15,21% e il terzo polo è al 7,67%.

