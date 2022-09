Elezioni 2022 | chi ha battuto chi | i grandi duelli

A notte fonda, durante lo speciale di Quarta Repubblica di Nicola Porro su Rete4 per lepolitiche 2002, Maria Giovanna Maglie commenta i primi risultati elettorali. La giornalista fa un'analisi politica a tutto tondo degli esiti alle urne per le forze politiche in campo. E ...Luigi Di Maio perde la sfida diretta a Napoli Fuorigrotta con il 5 stelle Sergio Costa e resta fuori dal Parlamento. Emma Bonino ha la meglio su Carlo Calenda che, nel duello per l'uninominale al ...Nelle Marche rispettato il trend nazionale: il Centro Destra vince e convince con oltre 340mila voti, guadagnando il 44%. A fare da traino, come da previsioni, “Fratelli d’Italia”, dove Giorgia Meloni ...L'Unione di San Benedetto chiede chiarimenti al segretario di federazione, Ameli Fuga notizie dalla Commissione di garanzia della provincia di Ascoli Piceno. Una fuga di notizie in merito al prossimo ...