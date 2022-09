Elezioni 2022, a Fiumicino Calandra salva la Lega: “Ripartiamo dal nord del territorio” (Di lunedì 26 settembre 2022) Fiumicino – “Le località dell’estremo nord di Fiumicino ci hanno premiato. Con il loro voto, i residenti della cittadina aeroportuale hanno fatto capire che dopo dieci anni di Amministrazione di sinistra è giunto il momento di un serio cambiamento. Un cambiamento per il quale si affidano alla Lega”. Così, all’indomani della vittoria della coalizione del centrodestra alle Elezioni politiche, Stefano Calandra, vicecommissario della Lega a Fiumicino, commenta i risultati del voto. Il partito di Salvini a Fiumicino (dove il dato sull’affluenza finale è oltre il 59% degli aventi diritto leggi qui), si attesta al 6,45% nel collegio uninominale. “Il mio impegno nell’estremo nord del territorio ha ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 26 settembre 2022)– “Le località dell’estremodici hanno premiato. Con il loro voto, i residenti della cittadina aeroportuale hanno fatto capire che dopo dieci anni di Amministrazione di sinistra è giunto il momento di un serio cambiamento. Un cambiamento per il quale si affidano alla”. Così, all’indomani della vittoria della coalizione del centrodestra allepolitiche, Stefano, vicecommissario della, commenta i risultati del voto. Il partito di Salvini a(dove il dato sull’affluenza finale è oltre il 59% degli aventi diritto leggi qui), si attesta al 6,45% nel collegio uninominale. “Il mio impegno nell’estremodelha ...

