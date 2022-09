"Dopo il voto, nulla è scontato per Giorgia Meloni: ci saranno scogli da superare" (Di lunedì 26 settembre 2022) La vicedirettrice de <em>La Stampa</em> <strong>Annalisa Cuzzocrea </strong>commenta le proiezioni durante la diretta dedicata alle elezioni politiche. <a href="https://www.lastampa.it/speciale/politica/elezioni-politiche-2022/2022/09/26/news/elezioni 2022 risultati diretta-9588844/?ref=LSHBBC-BH-I0-PM6-S1-T1"><strong>SEGUI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA</strong></a> Leggi su lastampa (Di lunedì 26 settembre 2022) La vicedirettrice de La Stampa Annalisa Cuzzocrea commenta le proiezioni durante la diretta dedicata alle elezioni politiche. SEGUI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA

borghi_claudio : Meglio andare a votare prima che dopo. L'imprevisto è sempre in agguato e ogni voto conta. - fattoquotidiano : Elezioni, Conte in fila al seggio accarezza un cagnolino. Dopo il voto dimentica i documenti e scherza coi giornali… - GiovaQuez : Se dopo Zakharova è scattato il video con la ?? ora come dovrei rispondere ai meloni della Meloni, tipo che la voto co sto ??? - F91KLORE : il mio comune super fascista ecco perché ieri ridevano tutti quando uscivano dopo il voto - Tony_Manerop : @repubblica Protestare dopo un voto democratico?? Mah!! -