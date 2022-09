Dal 2 per cento del 2013 al 26 di oggi. L'ascesa di Meloni (Di lunedì 26 settembre 2022) Era il 16 dicembre del 2012 quando Giorgia Meloni e Guido Crosetto organizzarono la convention Primarie delle Idee e diedero il via alla nascita di un nuovo partito di destra, che venne annunciato l'indomani da Ignazio La Russa, Fratelli d'Italia. Ignazio La Russa e Giorgia Meloni venivano da Alleanza nazionale, il partito nato sulle ceneri del Movimento sociale italiano e poi confluito nel Popolo delle libertà, Crosetto da Forza Italia (partito nel quale era entrato dopo la militanza nella Democrazia cristiana). Il debutto elettorale di Fratelli d'Italia fu alle elezioni politiche del 2013, nella coalizione di centrodestra. Ottenne l'1,96 per cento alla Camera, l'1,92 al Senato, terzo partito dopo il PdL e la Lega, eleggendo 9 deputati e nessun senatore. Cinque anni dopo venne votato dal 4,35 per ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 26 settembre 2022) Era il 16 dicembre del 2012 quando Giorgiae Guido Crosetto organizzarono la convention Primarie delle Idee e diedero il via alla nascita di un nuovo partito di destra, che venne annunciato l'indomani da Ignazio La Russa, Fratelli d'Italia. Ignazio La Russa e Giorgiavenivano da Alleanza nazionale, il partito nato sulle ceneri del Movimento sociale italiano e poi confluito nel Popolo delle libertà, Crosetto da Forza Italia (partito nel quale era entrato dopo la militanza nella Democrazia cristiana). Il debutto elettorale di Fratelli d'Italia fu alle elezioni politiche del, nella coalizione di centrodestra. Ottenne l'1,96 peralla Camera, l'1,92 al Senato, terzo partito dopo il PdL e la Lega, eleggendo 9 deputati e nessun senatore. Cinque anni dopo venne votato dal 4,35 per ...

