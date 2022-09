CorSport | l’Olimpico sempre pieno frutta alla Roma 35 milioni  

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 26 settembre 2022)sold out è una garanzia di spinta in campo per i giocatori della, ma anche un affare economico per i Friedkin. Il Corriere dello Sport stima un introito di 35 milioni per gli ingressi allo stadio. “Nonostante i prezzi al ribasso, soprattutto per gli abbonati, laha già fatto registrare il tutto esaurito nelle prime quattro partite giocate in casa, tre in campionato e una in Europa League: in termini finanziari, significa oltre 5 milioni di euro incamerati, compreso il rateo per gli abbonati che sono tantissimi in entrambe le competizioni. Se il trend resta stabile, come lascia pensare il numero di biglietti venduti per le prossime, contro Betis e Lecce, i Friedkin calcolano di poter arrivare a 35 milioni, ai quali aggiungere i profitti che derivano dall’immagine: uno sponsor investe più ...