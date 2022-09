Chiara Ferragni: nonostante gli appelli al voto e il sostegno ai diritti, l’affluenza è bassa e vince la destra (Di lunedì 26 settembre 2022) Anche ieri, 25 settembre, Chiara Ferragni ha invitato i propri followers su Instagram ad andare a votare. In un selfie postato sulle Storie, Ferragni mostra la tessera elettorale e la carta d’identità, e scrive: «Andate a votare oggi». L’imprenditrice e influencer conta 27.9 milioni di follower su Instagram, meno su TikTok, dove nel giorno delle elezioni ha postato un video – che ha raccolto 184 mila like – in cui mostra l’outfit che ha scelto per recarsi al seggio. «Andiamo a votare» dice Ferragni alla fine del video.@ChiaraFerragni? original sound – Chiara Ferragninonostante il tentativo di coinvolgere i followers e di incentivare al voto, queste sono state le elezioni in cui si è registrata ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 26 settembre 2022) Anche ieri, 25 settembre,ha invitato i propri followers su Instagram ad andare a votare. In un selfie postato sulle Storie,mostra la tessera elettorale e la carta d’identità, e scrive: «Andate a votare oggi». L’imprenditrice e influencer conta 27.9 milioni di follower su Instagram, meno su TikTok, dove nel giorno delle elezioni ha postato un video – che ha raccolto 184 mila like – in cui mostra l’outfit che ha scelto per recarsi al seggio. «Andiamo a votare» dicealla fine del video.@? original sound –il tentativo di coinvolgere i followers e di incentivare al, queste sono state le elezioni in cui si è registrata ...

