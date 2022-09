“Chi c'è dietro il Battaglione Wagner”. Tutta la verità sui mercenari sanguinari (Di lunedì 26 settembre 2022) L'uomo d'affari russo, Evgheni Prigozhin - conosciuto anche come 'lo chef di Putin' per la sua vicinanza al numero uno di Mosca - ha ammesso di essere lui il fondatore, nel 2014, della famigerata compagnia di mercenari del ‘Gruppo Wagner', elogiando il ruolo dei suoi uomini nel destino non solo delle repubbliche separatiste di Donetsk e Lugansk, in Ucraina, ma anche dei «popoli in Siria e altri Paesi arabi, africani e latinoamericani che hanno ricevuto protezione». Il commento di Prigozhin è stato pubblicato sul social network VKontakte sulla pagina della sua compagnia Concord, in risposta a una richiesta da parte della testata Bloknot. Finora Prigozhin aveva sempre negato il suo coinvolgimento con la Wagner. «Nel 2014, quando è iniziato il genocidio della popolazione russa del Donbass, quando la Russia è riuscita, all'ultimo ... Leggi su iltempo (Di lunedì 26 settembre 2022) L'uomo d'affari russo, Evgheni Prigozhin - conosciuto anche come 'lo chef di Putin' per la sua vicinanza al numero uno di Mosca - ha ammesso di essere lui il fondatore, nel 2014, della famigerata compagnia didel ‘Gruppo', elogiando il ruolo dei suoi uomini nel destino non solo delle repubbliche separatiste di Donetsk e Lugansk, in Ucraina, ma anche dei «popoli in Siria e altri Paesi arabi, africani e latinoamericani che hanno ricevuto protezione». Il commento di Prigozhin è stato pubblicato sul social network VKontakte sulla pagina della sua compagnia Concord, in risposta a una richiesta da parte della testata Bloknot. Finora Prigozhin aveva sempre negato il suo coinvolgimento con la. «Nel 2014, quando è iniziato il genocidio della popolazione russa del Donbass, quando la Russia è riuscita, all'ultimo ...

