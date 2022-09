Calenda: “Vince la destra sovranista, vedremo se Meloni sa governare” (Di lunedì 26 settembre 2022) ROMA – Per il “nostro obiettivo di fermare la destra e andare avanti con il governo Draghi avevamo bisogno di un risultato sopra le due cifre, che non è stato raggiunto”. Così il leader di Azione, Carlo Calenda in conferenza stampa al comitato elettorale di Azione-Italia Viva dopo il voto. “Gli italiani hanno scelto una maggioranza di destra sovranista, noi la consideriamo una scelta pericolosa per il Paese e molto incerta, vedremo se Meloni sarà in grado di governare, noi faremo un’opposizione netta e costruttiva”, ha concluso Calenda. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di lunedì 26 settembre 2022) ROMA – Per il “nostro obiettivo di fermare lae andare avanti con il governo Draghi avevamo bisogno di un risultato sopra le due cifre, che non è stato raggiunto”. Così il leader di Azione, Carloin conferenza stampa al comitato elettorale di Azione-Italia Viva dopo il voto. “Gli italiani hanno scelto una maggioranza di, noi la consideriamo una scelta pericolosa per il Paese e molto incerta,sesarà in grado di, noi faremo un’opposizione netta e costruttiva”, ha concluso. L'articolo L'Opinionista.

you_trend : ?? Nel duello fra Forza Italia e Azione/Italia Viva, la lista guidata da Calenda vince nelle ex zone rosse e nel nor… - LaVeritaWeb : Fi all’8,2%, Carlo Calenda al 7,7%, Luigi Di Maio non entra in Parlamento. Daniela Santanché travolge Carlo Cottare… - Linkiesta : Vince il #bipopulismo, ma per il futuro un’alternativa c’è Ci sono anche buone notizie. Il risultato di #Calenda e… - glaucopis85 : @szampa56 @CarloCalenda Evidentemente Calenda ha preso più voti della Bonino, non il mio sicuramente, ma li ha pre… - Lopinionista : Calenda: 'Vince la destra sovranista, vedremo se Meloni sa governare' -