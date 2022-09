Calcio: Donnarumma, 'bisognava ripartire, andiamo alle Final Four e cerchiamo di vincerle' (Di lunedì 26 settembre 2022) Budapest, 26 set. - (Adnkronos) - "Ci voleva questa vittoria per ridare un po' di entusiasmo, anche se non si può tornare indietro e il Mondiale è una ferita aperta. bisognava ripartire, dovevamo farlo per tutta l'Italia e per chi credeva in noi. Siamo partiti bene con due vittorie, andiamo alle Final Four e cerchiamo di vincerle". Così il portiere della Nazionale italiana Gianluigi Donnarumma dopo la vittoria per 2-0 sull'Ungheria che qualifica gli azzurri alla Final Four di Nations League. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 26 settembre 2022) Budapest, 26 set. - (Adnkronos) - "Ci voleva questa vittoria per ridare un po' di entusiasmo, anche se non si può tornare indietro e il Mondiale è una ferita aperta., dovevamo farlo per tutta l'Italia e per chi credeva in noi. Siamo partiti bene con due vittorie,di". Così il portiere della Nazionale italiana Gianluigidopo la vittoria per 2-0 sull'Ungheria che qualifica gli azzurri alladi Nations League.

