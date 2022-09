Violento temporale sul litorale romano: è allerta meteo in tutto il Lazio (Di domenica 25 settembre 2022) Un Violento temporale ha investito il litorale romano durante la notte, confermando l' allerta meteo emanata ieri dalla Protezione Civile . Le condizioni meteorologiche avverse interesseranno il Lazio ... Leggi su leggo (Di domenica 25 settembre 2022) Unha investito ildurante la notte, confermando l'emanata ieri dalla Protezione Civile . Le condizionirologiche avverse interesseranno il...

CentroMeteoITA : #METEO - Violento #TEMPORALE si è abbattuto nelle scorse ore a #Palermo, mandando il TRAFFICO in TILT: i dettagli - GDS_it : Una #trombamarina si è formata nel mare dell'isola di Levanzo, nel momento in cui era in corso un violento temporal… - APiripikkio : RT @APiripikkio: #Marche nn è un violento temporale è l'acqua di 6/8 mesi in due ore - APiripikkio : #Marche nn è un violento temporale è l'acqua di 6/8 mesi in due ore - leone52641 : RT @75Mdc: @Stef77359537 2 mesi fa sembrava che l'italia fosse diventata un deserto....non potevano pulire i fiumi dato che non c' era acqu… -