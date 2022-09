Ultime Notizie – Cina, il mistero del golpe a Xi: spopola sui social ma non trova conferma (Di domenica 25 settembre 2022) La notizia di un presunto colpo di Stato in Cina, con il presidente Xi Jinping agli arresti domiciliari, spopola sui social media. Su Twitter l’hashtag Xi e #ChinaCoup sono di tendenza, ma dal governo di Pechino non arriva alcuna conferma e sui media cinesi la notizia non compare. Per molti siti Internet si tratterebbe di Notizie infondante che fanno parte di una cospirazione anti Xi. Secondo migliaia di utenti sui social, non confermati, l’organizzazione del golpe da parte dell’Esercito popolare di liberazione cinese sarebbe iniziata mentre Xi si trovava a Samarcanda, in Uzbekistan, per partecipare al vertice della Sco, l’Organizzazione della cooperazione di Shanghai. E secondo alcune fonti sarebbe in qualche modo collegata alla ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 25 settembre 2022) La notizia di un presunto colpo di Stato in, con il presidente Xi Jinping agli arresti domiciliari,suimedia. Su Twitter l’hashtag Xi e #ChinaCoup sono di tendenza, ma dal governo di Pechino non arriva alcunae sui media cinesi la notizia non compare. Per molti siti Internet si tratterebbe diinfondante che fanno parte di una cospirazione anti Xi. Secondo migliaia di utenti sui, nonti, l’organizzazione delda parte dell’Esercito popolare di liberazione cinese sarebbe iniziata mentre Xi siva a Samarcanda, in Uzbekistan, per partecipare al vertice della Sco, l’Organizzazione della cooperazione di Shanghai. E secondo alcune fonti sarebbe in qualche modo collegata alla ...

