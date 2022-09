Sabrina Salerno, il video diventa virale | Curve in primo piano (Di domenica 25 settembre 2022) Il video di Sabrina Salerno è diventato virale in men che non si dica: avete visto che Curve pazzesche? Guardate con attenzione le immagini. La celebre artista è tornata di nuovo a far parlare di sé. Tutti gli occhi sono puntati su un filmato che ha scatenato una valanga di reazioni da parte dei fan, L'articolo Sabrina Salerno, il video diventa virale Curve in primo piano chemusica.it. Leggi su chemusica (Di domenica 25 settembre 2022) Ilditoin men che non si dica: avete visto chepazzesche? Guardate con attenzione le immagini. La celebre artista è tornata di nuovo a far parlare di sé. Tutti gli occhi sono puntati su un filmato che ha scatenato una valanga di reazioni da parte dei fan, L'articolo, ilinchemusica.it.

007Dufour007 : RT @007Dufour007: @SabrinaSalerno @bettafranchi hey Sabrina Salerno???????????????????? @SabrinaSalerno · 3 min Pre sfilata… @bettafranchi ?? http… - 007Dufour007 : @SabrinaSalerno @bettafranchi hey Sabrina Salerno???????????????????? @SabrinaSalerno · 3 min Pre sfilata… @bettafranchi ?? - sardum : @krakendas Quel pezzo era immenso. Ma un po' tutta la musica anni '80. La vera musica degli anni '80. Non certo Sab… - zazoomblog : Sabrina Salerno: il video non è per deboli di cuore - #Sabrina #Salerno: #video #deboli - zazoomblog : Sabrina Salerno: il video non è per deboli di cuore - #Sabrina #Salerno: #video #deboli -