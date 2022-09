Nuovi rincari per luce e gas: possibili aumenti dal 1° ottobre (Di domenica 25 settembre 2022) Nuova allerta rossa per le tasche degli italiani. Sono in arrivo Nuovi Nuovi rincari per luce e gas. L’Arera (autorità per l’energia), rifa’ i conti e a fine mese annuncerà l’adeguamento per le bollette. Al via la nuova metodologia di calcolo per le tariffe del gas che diventerà da trimestrale a mensile e cambierà il mercato di riferimento. Gli ulteriori aumenti si aggiungerebbero a quelli pesanti già arrivati in bolletta. Assoutenti valutava che ogni famiglia italiana si ritrova a pagare 1.231 euro in più rispetto al 2020 solo per le bollette di luce e gas – nei primi 9 mesi dell’anno, senza il nuovo adeguamento -, con la spesa per l’energia salita nel biennio 2021-2022 complessivamente del +92,7%. Nel 2022, per effetto dei rincari delle tariffe e nonostante le misure ... Leggi su laprimapagina (Di domenica 25 settembre 2022) Nuova allerta rossa per le tasche degli italiani. Sono in arrivopere gas. L’Arera (autorità per l’energia), rifa’ i conti e a fine mese annuncerà l’adeguamento per le bollette. Al via la nuova metodologia di calcolo per le tariffe del gas che diventerà da trimestrale a mensile e cambierà il mercato di riferimento. Gli ulteriorisi aggiungerebbero a quelli pesanti già arrivati in bolletta. Assoutenti valutava che ogni famiglia italiana si ritrova a pagare 1.231 euro in più rispetto al 2020 solo per le bollette die gas – nei primi 9 mesi dell’anno, senza il nuovo adeguamento -, con la spesa per l’energia salita nel biennio 2021-2022 complessivamente del +92,7%. Nel 2022, per effetto deidelle tariffe e nonostante le misure ...

