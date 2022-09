Nella mente di una jihadista: “The Matchmaker”, la conversione raccontata da donna a donna (Di domenica 25 settembre 2022) Due donne: una giornalista e una jihadista. La prima, Benedetta Argentieri, autrice di documentari sulle donne curde che hanno combattuto contro l’Isis. L’altra, Tooba Gondal, che invece è stata una sorta di “influencer” a favore dell’Isis: con i suoi profili social, Tooba Gondal ha twittato a raffica frasi che inneggiavano al terrorismo, e si suppone che abbia convinto molte ragazze occidentali ad abbracciare la causa e a unirsi allo Stato islamico, sposare terroristi e la loro guerra. Il film “The Matchmaker“, presentato fuori concorso alla Mostra del cinema di Venezia, racconta tutto questo. Penetrare Nella mente di chi sceglie la via della Jihad La locandina di “The Matchmaker”La regista Argentieri riesce in questo avvicinamento per niente facile: è stata capace di conquistare l’attenzione e la ... Leggi su luce.lanazione (Di domenica 25 settembre 2022) Due donne: una giornalista e una. La prima, Benedetta Argentieri, autrice di documentari sulle donne curde che hanno combattuto contro l’Isis. L’altra, Tooba Gondal, che invece è stata una sorta di “influencer” a favore dell’Isis: con i suoi profili social, Tooba Gondal ha twittato a raffica frasi che inneggiavano al terrorismo, e si suppone che abbia convinto molte ragazze occidentali ad abbracciare la causa e a unirsi allo Stato islamico, sposare terroristi e la loro guerra. Il film “The“, presentato fuori concorso alla Mostra del cinema di Venezia, racconta tutto questo. Penetraredi chi sceglie la via della Jihad La locandina di “The”La regista Argentieri riesce in questo avvicinamento per niente facile: è stata capace di conquistare l’attenzione e la ...

