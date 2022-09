Monreale | è scomparsa l’impiegata comunale Letizia Bertolino

(Di domenica 25 settembre 2022) È morta questa mattina lase, impiegatapresso il CED. Lascia due figli, Luca e Lorenzo e i nipoti Leandra, Alessia e Simone. Nata nel 1953 avrebbe compiuto 70 anni il prossimo febbraio.soffriva di un brutto male che non le ha lasciato scampo. Tantissimo dolore anche da parte delle sorelle, Mariella, Ivana e Patrizia. I funerali si terrano domani, lunedì 26 settembre, alle 10.00 presso la chiesa di Santa Teresa.era figlia dell’ex sindaco di, Lorenzo, deceduto nel 2016, e che ha guidato la città didal 1972 al 1973.ha lavorato per tanti anni presso il CED, Centro Elettronico Dati, di ...

San Gavino Monreale . Net

...' affresco di San Clemente a Roma (IX secolo) o nei mosaici di San Marco a Venezia e a(... Mentre gli apostoli guardavano verso il cielo dopo la Sua, due angeli apparvero accanto a ......prodotte dal Pronto Soccorso dell'Ospedale "Nostra Signora di Bonaria" di San Gavinoe dal ... è proprio quello di cui l'interessato aveva lamentato la cruentanel secondo dei due ... Aiutateci a ritrovare Maya, scomparsa a San Gavino Da venerdì tarda serata Maya, un bellissimo pastore tedesco, si è allontanata da casa, in località Nuraci a San Gavino Monreale. Non è un cane che passa inosservato e non si è mai allontanato anche se ...