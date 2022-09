Meloni spinge Draghi verso Nato o Ue E tratta coi leghisti sul post Salvini

(Di domenica 25 settembre 2022) Patto implicito tra la leader di FdI e SuperMario: lei a Chigi, lui a, Commissione Ue o inviato per l'Ucraina. E gli uomini di Giorgia aprono il dialogo per la successione diSegui su affaritaliani.it

...Conte deve stare attento agli scherzetti delle urne ('Nettuno loma Urano è dispettoso') mentre Carlo Calenda 'avrà l'aiuto di Giove', sembra andare peggio per Matteo Salvini . Giorgia...'Veni, vidi, veto: la marcia di Giorgiasu Bruxelles. Il volto dell'estrema destra italiana e' pronta a unirsi a leader che la pensano allo stesso modo in Polonia e Ungheria come spoiler delle ... Meloni spinge Draghi verso Nato o Ue. E tratta coi governatori della Lega Letta pagherà gli effetti dell’eredità lasciatagli da Nicola Zingaretti, fuggendo praticamente dal Pd con l’inopinata promozione di Conte al “punto più alto di riferimento dei progressisti”. I Graffi ...Patto implicito tra la leader di FdI e SuperMario: lei a Chigi, lui a Nato, Commissione Ue o inviato per l'Ucraina. E immagina il post Salvini ...