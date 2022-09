Mattia Luconi | morto a 8 anni nell’alluvione | il papà | “Farò esposto in Procura”

(Di domenica 25 settembre 2022)è la vittima più giovane dell’alluvione avvenuta nelle Marche nella notte tra il giovedì 15 e venerdì 16 settembre 2022, i cui resti sono stati rinvenuti il 23 settembre, dopo 8 giorni di ricerche, in un terreno nel Comune di Trecastelli (Ancona). Il suo corpo è stato trascinato dalla piena del fiume, al punto tale da essere finito a una distanza di 15 chilometri rispetto a dove si trovava con la mamma, Silvia Mereu. Perdere un figlio così piccolo, a maggior ragione in una circostanza simile, non può che essere inaccettabile per un genitore.Tiziano non riesce ancora a rendersi conto del tutto della tragedia che lo ha colpito, ma vuole fare qualcosa di concreto affinché non possa accadere più. Vi raccomandiamo... Ritrovato il corpo di ...

"Non è possibile nel 2022 morire per una pioggia". Tizianopadre di, il bambino di 8 anni travolto dall'esondazione del fiume Nevola dopo l'alluvione del 15 settembre e trovato morto otto giorni dopo a 13 km di distanza, presenterà un esposto ......piccolo, il bimbo di 8 anni travolto dall'alluvione del fiume Nevola la sera del 15 settembre e trovato morto otto giorni dopo in un campo a Trecastelli (Ancona), parla il papà TizianoOSTRA - «Presenteremo un esposto in Procura: perché non è possibile nel 2022 morire per una pioggia. Non voglio che succeda mai più, non voglio che altri Mattia ..."Presenteremo un esposto in Procura: perché non è possibile nel 2022 morire per una pioggia. Non voglio che succeda mai più, non voglio che altri Mattia vengano sacrificati in questo modo". Lo ha dett ...