Maltempo Toscana: situazione migliora, ma resta codice giallo fino alle 24 (Di domenica 25 settembre 2022) Nel pomeriggio e in serata saranno possibili precipitazioni isolate, occasionalmente anche a carattere temporalesco, più probabili nelle aree del centro-sud L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 25 settembre 2022) Nel pomeriggio e in serata saranno possibili precipitazioni isolate, occasionalmente anche a carattere temporalesco, più probabili nelle aree del centro-sud L'articolo proviene da Firenze Post.

Agenzia_Ansa : Dopo le Marche, l'Italia alla prova delle allerte maltempo. Domani quattro regioni del Centro-Sud - Lazio, Molise,… - Tg3web : Il maltempo si sta abbattendo in tutte le regioni centrali, soprattutto sula costa tirrenica: in Toscana, Lazio e C… - Agenzia_Ansa : Forti disagi per le partenze dalle isole del Golfo di Napoli per il maltempo. Strade allagate a Napoli. In Toscana… - maola_varalli : RT @Giulio_Firenze: Maltempo: Toscana piogge record, auto intrappolate nel fango - VedeleAngela : RT @ilbisa2: Maltempo in Toscana, auto intrappolate nel fango -