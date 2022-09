La prossima battaglia commerciale sarà sulla tecnologia (in uscita). Parla Reinsch (Csis) (Di domenica 25 settembre 2022) Il caso TikTok ha riacceso i riflettori sul problema delle aziende cinesi negli Stati Uniti in settori strategici. Il Presidente Biden la settimana scorsa ha firmato un ordine esecutivo che potenzia il ruolo dell’agenzia che si occupa di revisionare gli investimenti esteri in grado di minare la sicurezza nazionale. Ne parliamo con William Reinsch, esperto del Centre for Strategic and International Studies e già sottosegretario al Commercio. Nei giorni scorsi abbiamo assistito all’audizione al Congresso di Vanessa Pappas, la COO di TikTok, che ha lasciato i senatori un po’ perplessi. Quali sono le soluzioni che sono sul tavolo ora? Le possibili soluzioni sono le stesse di prima, non si sono fatti passi avanti: approvare l’operazione prospettata da ByteDance, la società che controlla TikTok, rigettarla, o (quello che poi succede di solito) approvarla con alcune ... Leggi su formiche (Di domenica 25 settembre 2022) Il caso TikTok ha riacceso i riflettori sul problema delle aziende cinesi negli Stati Uniti in settori strategici. Il Presidente Biden la settimana scorsa ha firmato un ordine esecutivo che potenzia il ruolo dell’agenzia che si occupa di revisionare gli investimenti esteri in grado di minare la sicurezza nazionale. Ne parliamo con William, esperto del Centre for Strategic and International Studies e già sottosegretario al Commercio. Nei giorni scorsi abbiamo assistito all’audizione al Congresso di Vanessa Pappas, la COO di TikTok, che ha lasciato i senatori un po’ perplessi. Quali sono le soluzioni che sono sul tavolo ora? Le possibili soluzioni sono le stesse di prima, non si sono fatti passi avanti: approvare l’operazione prospettata da ByteDance, la società che controlla TikTok, rigettarla, o (quello che poi succede di solito) approvarla con alcune ...

