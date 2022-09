La nuova lagna degli attivisti Lgbt: “Ai seggi discriminano i trans” (Di domenica 25 settembre 2022) Pensavamo ad una giornata politica fatta di percentuali, statistiche, ripartizione dei seggi, exit poll. E invece no: questa volta interviene, a gamba tesa, la candidata del Pd, Monica Cirinnà, per aprire una polemica che, sicuramente, interesserà ai 50 milioni di cittadini chiamati al voto: i registri elettorali ripartiti tra uomo e donna. Esatto, secondo l’esponente dem, ci sarebbe una velata discriminazione ai seggi, proprio perché non sarebbero considerate le persone trans o “non binarie”: “Un ostacolo all’esercizio del voto delle persone trans e non binarie che, in questo modo, sono costrette a fare coming out”, ha affermato Cirinnà. Eppure, dal fondo della nostra estrema umiltà, ci permettiamo di evidenziare come, nell’esercizio di una votazione, non possa interessare in alcun modo il genere o l’orientamento ... Leggi su nicolaporro (Di domenica 25 settembre 2022) Pensavamo ad una giornata politica fatta di percentuali, statistiche, ripartizione dei, exit poll. E invece no: questa volta interviene, a gamba tesa, la candidata del Pd, Monica Cirinnà, per aprire una polemica che, sicuramente, interesserà ai 50 milioni di cittadini chiamati al voto: i registri elettorali ripartiti tra uomo e donna. Esatto, secondo l’esponente dem, ci sarebbe una velata discriminazione ai, proprio perché non sarebbero considerate le personeo “non binarie”: “Un ostacolo all’esercizio del voto delle personee non binarie che, in questo modo, sono costrette a fare coming out”, ha affermato Cirinnà. Eppure, dal fondo della nostra estrema umiltà, ci permettiamo di evidenziare come, nell’esercizio di una votazione, non possa interessare in alcun modo il genere o l’orientamento ...

