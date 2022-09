"La Meloni, senza la maggioranza nel paese...": Calabresi, rosicata a tempo-record (Di domenica 25 settembre 2022) Mario Calabresi si lancia già in una profezia su cosa potrebbe accadere dopo i risultati dei primi exit poll. Come vi abbiamo raccontato in questi minuti, la coalizione di centrodestra è in vantaggio sul centrosinistra e potrebbe avere i numeri, secondo le prime cifre dei seggi, per governare. E così l'ex direttore di Repubblica non ha dubbi e dà la sua sentenza a caldo su quello che potrebbe accadere da domattina: "Il risultato finale è scontato, l'unico possibile se da un lato si presenta una squadra e dall'altro vanno in ordine sparso. La destra senza avere la maggioranza nel paese la avrà in Parlamento e Giorgia Meloni ha i voti per governare ma non per cambiare la Costituzione". Parole chiare che fotografano la vittoria del centrodestra che si appresta, secondo i primi dati, a ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 25 settembre 2022) Mariosi lancia già in una profezia su cosa potrebbe accadere dopo i risultati dei primi exit poll. Come vi abbiamo raccontato in questi minuti, la coalizione di centrodestra è in vantaggio sul centrosinistra e potrebbe avere i numeri, secondo le prime cifre dei seggi, per governare. E così l'ex direttore di Repubblica non ha dubbi e dà la sua sentenza a caldo su quello che potrebbe accadere da domattina: "Il risultato finale è scontato, l'unico possibile se da un lato si presenta una squadra e dall'altro vanno in ordine sparso. La destraavere lanella avrà in Parlamento e Giorgiaha i voti per governare ma non per cambiare la Costituzione". Parole chiare che fotografano la vittoria del centrodestra che si appresta, secondo i primi dati, a ...

