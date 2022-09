ILPOPOLODELLESNEAKERS | appello al voto

Leggi su filodirettomonreale

(Di domenica 25 settembre 2022) Contrariamente a quanto stanno facendo non pochi leader e candidati a tutti i livelli, non contravverrò all’obbligo di silenzio elettorale seppure mi preme parlare appunto delle elezioni cui siamo tutti chiamati a partecipare in questa prima Domenica di autunno. Le mie considerazioni nascono dal basso, talmente basso che ….parlerò di scarpe! E tuttavia queste nascono da una riflessione che mi è nata diversi mesi fa, diciamo da epoca immediatamente successiva alla invasione russa della Ucraina. Per quanto si possa, come il sottoscritto, esser costantemente dedito a una quanto più possibile ampia informazione, le immagini, dalla fine dello scorso febbraio al cospetto delle quali ci hanno messo tutti i servizi e le trasmissioni televisive, hanno suscitato in me delle sensazioni che sempre più, e vieppiù oggi alla vigilia dell’appuntamento elettorale, mi appaiono degne di ogni seria ...