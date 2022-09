Il Papa su Twitter: "Il futuro si costruisce insieme a migranti, rifugiati e sfollati" (Di domenica 25 settembre 2022) "Oggi ricorre la Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato. Rinnoviamo il nostro impegno per l'edificazione di un futuro che metta al centro anche migranti, rifugiati, sfollati e vittime della ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 25 settembre 2022) "Oggi ricorre la Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato. Rinnoviamo il nostro impegno per l'edificazione di unche metta al centro anchee vittime della ...

