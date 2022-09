Gazzetta – Juve, prende quota la pista Grimaldo: la nuova idea per superare l’Inter | Primapagina (Di domenica 25 settembre 2022) 2022-09-25 16:42:53 Arrivano conferme dalla Gazzetta: Un po’ Alex Sandro, un po’ De Sciglio. Sulla fascia sinistra della Juventus Massimiliano Allegri sta alternando i due giocatori, ma tra le priorità della dirigenza – da tempo – c’è quella di prendere un terzino mancino per rinforzare il reparto. Tra i profili che piacciono di più c’è quello di Alejandro Grimaldo, classe ’95 del Benfica che la Juve ha affrontato in Champions. L’AFFARE – Nell’ultimo periodo il nome dello spagnolo cresciuto nel Barcellona ha preso quota, il giocatore ha il contratto in scadenza a giugno 2023 e può essere bloccato a gennaio a zero per farlo arrivare la prossima stagione. Di rinnovo col Benfica per ora non se n’è parlato, e anzi: dopo sette stagioni in Portogallo il giocatore ... Leggi su justcalcio (Di domenica 25 settembre 2022) 2022-09-25 16:42:53 Arrivano conferme dalla: Un po’ Alex Sandro, un po’ De Sciglio. Sulla fascia sinistra dellantus Massimiliano Allegri sta alternando i due giocatori, ma tra le priorità della dirigenza – da tempo – c’è quella dire un terzino mancino per rinforzare il reparto. Tra i profili che piacciono di più c’è quello di Alejandro, classe ’95 del Benfica che laha affrontato in Champions. L’AFFARE – Nell’ultimo periodo il nome dello spagnolo cresciuto nel Barcellona ha preso, il giocatore ha il contratto in scadenza a giugno 2023 e può essere bloccato a gennaio a zero per farlo arrivare la prossima stagione. Di rinnovo col Benfica per ora non se n’è parlato, e anzi: dopo sette stagioni in Portogallo il giocatore ...

