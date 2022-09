Città Metropolitana di Venezia: Concorso per 1 Dirigente (Di domenica 25 settembre 2022) La Città Metropolitana di Venezia ha indetto un Concorso Pubblico per la ricerca di 1 Figura Professionale come Dirigente Amministrativo, per l’area gare e contratti. Viene offerto inquadramento con contratto a tempo pieno ed indeterminato. Bando di Concorso Si avvisa che, con la determinazione dirigenziale n. 2245 del 18 agosto 2022, prot. n. 47660/2022, la Città Metropolitana di Venezia ha indetto Concorso pubblico, per esami, ad un posto a tempo pieno ed indeterminato di Dirigente amministrativo, da assegnare all'area gare e contratti come primo incarico. Requisiti ed Invio della Domanda Scadenza presentazione delle domande: entro e non oltre trenta giorni decorrenti dal ... Leggi su posizioniaperte (Di domenica 25 settembre 2022) Ladiha indetto unPubblico per la ricerca di 1 Figura Professionale comeAmministrativo, per l’area gare e contratti. Viene offerto inquadramento con contratto a tempo pieno ed indeterminato. Bando diSi avvisa che, con la determinazione dirigenziale n. 2245 del 18 agosto 2022, prot. n. 47660/2022, ladiha indettopubblico, per esami, ad un posto a tempo pieno ed indeterminato diamministrativo, da assegnare all'area gare e contratti come primo incarico. Requisiti ed Invio della Domanda Scadenza presentazione delle domande: entro e non oltre trenta giorni decorrenti dal ...

RegLiguria : Avvertita pochi minuti fa una scossa di #terremoto a #Genova e Città Metropolitana di magnitudo stimata intorno ai… - mahhhcs : @blame_theartist Il sindaco della città metropolitana è eletto dai cittadini del capoluogo - blame_theartist : @mahhhcs la città metropolitana decide su: • gestione degli edifici scolastici • gestione delle strade • pianificaz… - blame_theartist : @mahhhcs il sindaco metropolitano non è eletto da nessuno. è di diritto il sindaco del comune capoluogo dell’ente c… - cerco_lavoro : Offerte Lavoro AUTISTA NCC: Si cerca autista con patente kb per guida auto ncc per servizi nella città di Genova e… -