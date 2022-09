Si spezza la corda e la cassaforte resta in strada: sfuma colpo da 20 mila euro (Di sabato 24 settembre 2022) Hanno rubato un'auto, usato un estintore per infrangere una vetrina e tentato una "spaccata". Qualcosa nel loro piano, però, è andato storto: una corda si è spezzata e il colpo è fallito. Tentato furto in... Leggi su europa.today (Di sabato 24 settembre 2022) Hanno rubato un'auto, usato un estintore per infrangere una vetrina e tentato una "spaccata". Qualcosa nel loro piano, però, è andato storto: unasi èta e ilè fallito. Tentato furto in...

